Bundesliga 2025: Leipzig x Borussia Dortmund em confronto tenso; onde assistir

O RB Leipzig enfrenta o Borussia Dortmund neste sábado, 15 de março de 2025, pela 26ª rodada da Bundesliga. O confronto será realizado na Red Bull Arena, em Leipzig, com início marcado para as 14h30, horário de Brasília. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através do canal fechado Nosso Futebol e da Rede TV, canal aberto.

Atualmente, o RB Leipzig ocupa a sexta posição na tabela, com 39 pontos, e busca garantir uma vaga na próxima edição da Champions League. Na rodada anterior, a equipe empatou sem gols contra o Freiburg. Já o Borussia Dortmund está na décima colocação, com 35 pontos, e vem de uma vitória importante sobre o Lille, que garantiu sua classificação para as quartas de final da Champions League.

Real Madrid X Borussia Dortmund na final da Champions em 2024. Créditos: depositphotos.com / mrogowski_photography

Como está a temporada do RB Leipzig?

O RB Leipzig tem mostrado um desempenho consistente na Bundesliga, mantendo-se entre os seis primeiros colocados. A equipe busca consolidar sua posição para garantir uma vaga na competição europeia mais prestigiada, a Champions League. O técnico Marco Rose conta com um elenco talentoso, incluindo jogadores como Gulacsi, Orban e Xavi Simons, que têm sido fundamentais para a equipe.

Apesar do empate na última rodada, o Leipzig espera voltar a vencer diante de sua torcida. O time tem se destacado pela solidez defensiva e pela capacidade de criar oportunidades de gol, características que serão essenciais para superar o Borussia Dortmund.

Quais são os desafios do Borussia Dortmund nesta temporada?

O Borussia Dortmund enfrenta uma temporada desafiadora na Bundesliga, estando abaixo das expectativas na décima posição. A equipe, no entanto, tem mostrado força nas competições europeias, como evidenciado pela vitória sobre o Lille. O técnico Niko Kovac terá que lidar com desfalques importantes, como o lateral-esquerdo Svensson e o atacante Nmecha, ambos lesionados.

O Dortmund conta com jogadores experientes como Emre Can e Sabitzer, além de jovens promessas como Adeyemi e Gittens, que podem fazer a diferença em campo. A equipe busca melhorar sua posição na tabela e garantir uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

RB Leipzig:

Goleiro: Gulacsi

Gulacsi Defesa: Bitshiabu, Orban, Geertruida

Bitshiabu, Orban, Geertruida Meio-campo: Raum, Haidara, Vermeeren, Baku

Raum, Haidara, Vermeeren, Baku Ataque: Openda, Xavi Simons, Sesko

Openda, Xavi Simons, Sesko Técnico: Marco Rose

Borussia Dortmund:

Goleiro: Kobel

Kobel Defesa: Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini

Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini Meio-campo: Sabitzer, Gross, Adeyemi, Gittens, Brandt

Sabitzer, Gross, Adeyemi, Gittens, Brandt Ataque: Guirassy

Guirassy Técnico: Niko Kovac

