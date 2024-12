Barcelona renova com a Nike até 2038 em contrato bilionário

O Barcelona renovou seu contrato com a Nike, atual fornecedora de material esportivo, por mais 14 anos. Com isso, o vínculo se estende até 2038 em um contrato bilionário. De acordo com jornais espanhóis, a equipe catalã deve receber cerca de 1,7 bilhões de euros.

O acordo foi aprovado em Conselho Extraordinário do clube. A votação contou com 419 votos a favor, 22 nulos e apenas 27 contra. Apesar do valor especulado em 1,7 bilhões de euros ao longo dos próximos 14 anos, o contrato foi firmando com cláusula de confidencialidade e não teve valores oficiais divulgados.

Ainda assim, o dinheiro deve ajudar e muito o Barcelona, que vive uma forte crise financeira. Ainda em maio de 2024, o rombo financeiro da equipe catalã era de 130 milhões de euros.

O Barcelona tem contrato com a Nike desde 1998, há 26 anos. Até o término do novo vínculo, a parceria terá durado ao menos 40 anos.