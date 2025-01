Barcelona domina o Real Madrid e é campeão da Supercopa da Espanha

O Barcelona é campeão da Supercopa da Espanha. Em final disputada neste domingo, 12, em El Clásico contra o Real Madrid, a equipe catalã dominou o rival no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita, e venceu por 5 a 2 mesmo após ter o goleiro Szczesny expulso. Destaque da final, o brasileiro Raphinha participou de três gols culés.

Os minutos iniciais do clássico já cumpriram com as expectativas e mostraram ao público o cenário do jogo. O Barcelona, com maior controle do jogo e um futebol mais coletivo, em três minutos exigiu duas grandes defesas do goleiro Courtois. O Real Madrid, na primeira descida, marcou um golaço com Mbappé, em jogada individual.

Mesmo assim, o Barcelona não sentiu o gol e manteve a postura. O empate veio com Lamine Yamal, também em jogada individual e bela finalização rasteira. Aos 35 minutos, após auxílio do VAR, a arbitragem assinalou pênalti de Tchouaméni em Gavi. Na conversão, Lewandowski virou.

O Barça transformou em goleada ainda no primeiro tempo. Somente três minutos depois da virada, Koundé lançou Raphinha e o brasileiro desviou de cabeça para aumentar. Nos acréscimos, Raphinha deixou Valverde no chão em arrancada e serviu Baldé para fazer 4 a 1 no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, logo na primeira descida, Raphinha tirou toda a marcação e ampliou com um golaço. O título já estava encaminhado, mas Szczesny foi expulso e deu tempo de Rodrygo diminuir para criar uma emoção. O placar, no entanto, persistiu o mesmo e o Barcelona festejou o 15º título da Supercopa da Espanha.