O São Paulo planeja o seu calendário esportivo para a temporada de 2027 lidando com uma série de grandes eventos musicais já agendados para o Estádio do MorumBIS. Em razão de contratos comerciais para a realização de shows de grande porte, o clube enfrentará a indisponibilidade periódica de sua casa em jogos oficiais do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro Série A.

Conflito de datas e agenda de eventos no MorumBIS

A programação musical no MorumBIS para o início de 2027 já conta com apresentações internacionais confirmadas. A banda Foo Fighters tem apresentações previstas para fevereiro, enquanto o U2 reservou datas em março, período em que ocorrem as fases finais e decisivas do estadual.

Para evitar viagens desgastantes rumo a estádios do interior paulista ou da Baixada Santista durante esses períodos de interdição, a diretoria tricolor busca manter os mandos de campo dentro da capital paulista.

Negociações para atuar na Mercado Livre Arena Pacaembu

A solução prioritária avaliada pela cúpula do clube é o retorno à Mercado Livre Arena Pacaembu. As tratativas foram abertas diretamente com a concessionária Allegra Pacaembu, responsável pela administração do complexo esportivo municipal.

As conversas em andamento tratam de condições operacionais e estruturais para a utilização do espaço a partir de 2027. Entre os temas debatidos estão a viabilidade técnica do gramado para receber jogos oficiais e o alinhamento de um modelo de parceria comercial entre as partes.