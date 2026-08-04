O lateral-esquerdo do São Paulo Nicolas Bosshardt, de 19 anos, foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira, 3, após atropelar um homem de 84 anos em Alphaville, em Barueri. A informação foi publicada inicialmente pelo GE.

O São Paulo afirmou que lamenta o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares da vítima, além de dizer que o clube vai seguir acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico.

A assessoria do jogador afirmou que o atleta não ingeriu álcool antes do acidente e que o jogador vai responder em liberdade.

Nicolas havia jantado com Ryan Francisco e Igor Felisberto, outros atletas do Tricolor Paulista, em local próximo ao acidente. O caso aconteceu após o jantar e os outros dois jogadores retornaram ao local do atropelamento, permaneceram até o resgate e prestaram depoimento. O homem morreu após dar entrada no hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima atravessava a alameda Rio Negro, em frente ao Shopping Iguatemi Alphaville, por volta das 21h53, quando foi atropelada por uma BMW 220i conduzida por Nicolas. O idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e recebeu assistência médica no local.

Existe uma acusação de racha em via pública no boletim de ocorrência. Uma testemunha afirma ter visto os carros dirigindo em alta velocidade. Os três jogadores negaram a acusação na delegacia.

Nota oficial do São Paulo

Na noite desta segunda-feira (03), após deixar um shopping center na região de Barueri (SP), o atleta Nicolas se envolveu em acidente de trânsito que resultou no falecimento de um pedestre.

Nicolas permaneceu no local prestando assistência e acionando o serviço de resgate. Posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.

Foi constatado que o atleta não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava em situação regular.

Nicolas prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares da vítima neste momento de dor e consternação.

O Clube seguirá acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico.

Nota oficial da assessoria de Nicolas

A defesa do atleta Nicolas, informa que noite da última segunda-feira, ele envolveu-se em um acidente de trânsito, no momento em que uma pessoa atravessava a via fora da faixa de pedestres e em local inadequado para a travessia.

Imediatamente após o ocorrido, Nicolas permaneceu no local, prestou toda a assistência, acionou o serviço de resgate e, posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.

Na ocasião, foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava regular.

Nicolas já prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.

O caso encontra-se sob a defesa do advogado Dr. Guilherme Pacheco, que está adotando todas as medidas jurídicas necessárias e acompanhando integralmente a apuração dos fatos, provando sua integral inocência.

Manifestamos nossa solidariedade e aos seus familiares da pessoa envolvida.

Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio, carinho e preocupação, e pedimos respeito e serenidade enquanto os fatos são devidamente apurados pelas autoridades.