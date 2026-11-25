O Manchester City recebeu uma nova advertência institucional sobre o desfecho do seu processo disciplinar. Em audiência na Comissão de Digital, Cultura, Mídia e Esporte do Parlamento do Reino Unido nesta quarta-feira, dia 25, o presidente do Regulador Independente do Futebol (IFR) da Inglaterra, David Kogan, declarou que aplicará as sanções necessárias sem hesitar.

“Não podemos simplesmente ignorar nossos deveres estatutários em relação a um clube porque ele por acaso tem um certo tamanho. Nós com certeza teremos que tomar a ação apropriada que está disposta na legislação dependendo das circunstâncias conforme elas chegarem até nós”, afirmou Kogan em audiência perante a Comissão de Digital, Cultura, Mídia e Esporte do Parlamento do Reino Unido.

Risco de sanções e venda forçada

Em setembro, o Manchester City foi considerado culpado por um painel independente em infrações financeiras ligadas à Premier League e recorre da decisão. O caso serve como teste prático para o órgão recém-criado pela legislação esportiva britânica.

Sob as regras do Football Governance Act, o órgão regulador tem prerrogativas que incluem a restrição de licenças operacionais e o afastamento de dirigentes. O diretor-executivo da autarquia, Richard Monks, detalhou que proprietários inaptos recebem prazo para venda voluntária antes de gestores terceirizados serem acionados para conduzir uma alienação forçada das ações.