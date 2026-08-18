Pep Guardiola pode estar vivendo seus últimos dias no futebol. No documentário A Beautiful Obsession (A Linda Obsessão), da Amazon, o ex-treinador do Manchester City comentou que ainda não sabe se voltará a atuar como técnico. O espanhol deixou os Citizens ao final desta temporada após dez anos.

“Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal. […] Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos”, revelou Guardiola.

Além da carreira, Guardiola também falou sobre seu divórcio com Cristina Serra, em dezembro de 2024. No documentário, o espanhol disse que viveu um drama pessoal após o fim de seu casamento. A revelação aos jogadores do City aconteceu em uma conversa no vestiário, quando o treinador usou a separação para cobrar mais paixão do elenco.

“Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta. É minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo incrivelmente. Mas perdemos a paixão. Na sua vida, qualquer coisa que você faça, faça com paixão. Eu não quero bons jogadores, quero jogadores com paixão”, disse Guardiola.