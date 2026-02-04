A chegada de grandes eventos esportivos para os fãs é sempre uma boa oportunidade para se divertir com a família e os amigos. Além de um jogo importante, o show do intervalo é uma atração à parte e é aí que as grandes marcas entram em ação, sobretudo, no Super Bowl e na final da Champions League.

De um lado, o maior evento do esporte americano, que decide o campeão da National Football League, a NFL, a principal liga de futebol americano do mundo. Do outro, a maior competição entre clubes do mundo, que é igualmente um torneio de alcance mundial. Mas, afinal, quais são os valores de publicidade nesses eventos?

Super Bowl LX

O Super Bowl deste ano acontece no próximo domingo, 8, às 20h30 (de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia. A final será entre dois times tradicionais do futebol americano: o New England Patriots, que pode se tornar o maior campeão da NFL caso vença seu sétimo título; e o Seattle Seahawks, que pode se vingar da final de 2015 e conquistar seu segundo título.

A final promete fortes emoções e as marcas não querem deixar a oportunidade passar. Para exibir uma propaganda no Super Bowl, porém, não é barato. De acordo com o portal Ad Age, a NBCUniversal, que detém os direitos de transmissão deste Super Bowl, chegou a pedir 9 milhões de dólares (R$ 48 milhões) para um comercial de 30 segundos.

Segundo o jornal Financial Times, a média do valor pago para exibir uma propaganda no evento ficou na casa dos 8 milhões de dólares (cerca de R$ 41,8 milhões), igualando as cifras do ano passado. Algumas marcas, por outro lado, bateram recorde: pagaram mais de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52,2 milhões) por uma propaganda de 30 segundos.

Final da Champions League

Apesar dos dados de cotas para exibição de propaganda na Champions League não serem públicos, uma pesquisa da Relo Metrics revelou o lucro de algumas empresas na final de 2021. A decisão gerou uma receita de 14,7 milhões de dólares (cerca de R$ 78 milhões na cotação da época) aos patrocinadores de Chelsea e Manchester City. Naquele ano, os Blues se sagraram bicampeões.

De acordo com a Relo Metrics, a Nissan recebeu 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,5 milhões na cotação da época), o maior valor entre as patrocinadoras. Em seguida, a Expedia, agência de viagens online, lucrou 1,7 milhão de dólares (cerca de R$ 9 milhões). Fechando o top 3, a Heineken faturou 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 8,5 milhões).

Ainda segundo a pesquisa, o maior ativo de patrocínio se deu por meio dos painéis de LED na lateral do campo. A exibição de propagandas por meio desse recurso gerou uma receita de 11,2 milhões de dólares (cerca de R$ 59,3 milhões na cotação da época) em valor de mídia.