O Manchester City precisou buscar o resultado duas vezes para garantir o empate por 2 a 2 contra o Napoli, em partida disputada nesta terça-feira, 24, no Etihad, em Manchester. O confronto, válido pela quinta rodada da fase de pontos corridos da Champions League, teve todos os seus gols concentrados no segundo tempo, com os donos da casa se apoiando nas substituições para evitar a derrota diante de seus torcedores.

Gols concentrados na etapa final

Após um primeiro tempo sem alterações no placar, a rede balançou logo no início da segunda etapa. Aos 55 minutos, Hojlund abriu o marcador para o Napoli, aproveitando assistência de Gilmour. O Manchester City, que terminou a partida com 63% de posse de bola e 14 finalizações totais contra oito dos visitantes, respondeu utilizando seu banco de reservas. Doku, que entrou no lugar de Allan Elias exatamente no minuto do gol italiano, foi o responsável pela assistência para Bouaddi empatar o jogo aos 67 minutos.

Nova vantagem italiana e resposta no fim

A equipe visitante voltou a ficar à frente no placar aos 76 minutos, quando Lang marcou após passe de Spinazzola. Pressionado a buscar a igualdade mais uma vez, o City encontrou a solução em outra alteração. Aos 86 minutos, Cherki garantiu o 2 a 2 definitivo ao receber assistência de Ndiaye, que havia substituído Fernandez aos 63 minutos. O confronto, que registrou 610 passes trocados pelos ingleses contra 359 dos italianos, teve apenas um cartão aplicado: amarelo para Guehi, do City, aos 82 minutos.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Manchester City, que iniciou a rodada na sexta posição, chega a 10 pontos em cinco jogos na competição. Contando este empate, a equipe inglesa soma três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos pelo torneio continental. Já o Napoli, que era o 27º colocado antes de a bola rolar, vai a quatro pontos. O balanço recente dos italianos na Champions League é de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos.

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O Manchester City volta a campo no domingo, 29, contra o Arsenal, pelo Campeonato Inglês. Na quarta-feira, 2, a equipe recebe o Leeds, também pela liga nacional. O Napoli tem compromisso também no domingo, 29, contra o Sassuolo, e no sábado, 5, enfrenta o Lecce, ambos pelo Campeonato Italiano.