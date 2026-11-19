Os clubes da Premier League aprovaram, por ampla maioria de 18 votos a 2, novas diretrizes destinadas a expandir a proteção jurídica e a indenização individual conferida aos seus diretores estatutários e executivos, grupo que inclui o chefe-executivo Richard Masters. A decisão foi sacramentada durante uma reunião presencial de acionistas realizada nesta quinta-feira, dia 19, no centro de Londres.

Votos contrários e pressão judicial de patrocinadores

O Manchester City e o Nottingham Forest foram as duas únicas agremiações a votarem contra a concessão de maior blindagem legal à cúpula da liga. Enquanto um time não identificado discursou longamente contra as alterações, o Nottingham Forest justificou seu posicionamento apontando a falta de tempo hábil para debater detalhadamente o regulamento proposto. Questões de ordem financeira, como quem arcaria com as eventuais custas e reparações decorrentes de novos litígios, não chegaram a ser votadas na sessão.

A iniciativa de reforçar a segurança jurídica dos executivos ocorre após ameaças de ações legais movidas por parceiros comerciais do clube de Manchester sediados em Abu Dhabi. A empresa de telecomunicações Etisalat afirmou recentemente que estuda medidas judiciais contra o que classificou como conclusões falsas e difamatórias presentes no relatório de uma comissão independente da liga a respeito de supostas violações financeiras, caso que segue em fase de recurso.

Cobranças sobre arbitragem e definição de calendário

O encontro em Londres também contou com a presença do chefe de arbitragem da liga, Howard Webb, que enfrentou questionamentos enfáticos de dirigentes a respeito de decisões recentes do árbitro de vídeo na competição. Na mesma reunião, a liga confirmou as datas da próxima temporada do campeonato nacional: o início foi marcado para 13 de agosto e o encerramento para 21 de maio, estabelecendo um intervalo de 75 dias de descanso obrigatório para os jogadores.