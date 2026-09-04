Contratação mais cara da atual temporada, Enzo Fernández chamou a atenção de um dos grandes torcedores do Manchester City. Noel Gallagher, que lidera a banda Oasis ao lado do irmão Liam, se manifestou pela contratação de 145 milhões euros (aproximadamente R$ 864 milhões) do jogador vindo do Chelsea.

Noel entende que Enzo Fernández é uma peça importante na renovação do time que ganhou tudo com o técnico Pep Guardiola e agora será comandado por Enzo Maresca.

“O Enzo é exatamente o tipo de jogador que precisamos. Faltava isso para nós”, começou Noel em entrevista ao canal britânico Talksports.

Para o icônico torcedor dos Citizens, o que chamou a atenção foi pedir a camisa de número 17. O número ficou marcado nos últimos anos por ser usado pelo ídolo Kevin De Bruyne.

“Gostei que ele pediu a camisa que era do Kevin De Bruyne. Garanto que não iriam oferecer a número 17 a eles. Isso demonstra que ele tem coragem. Gosto disso”, disse.

O Manchester City enfrenta o Coventry City neste sábado, 5, pela 3ª rodada da Premier League. O time venceu as duas partidas que disputou até aqui, contra o Bournemouth e o Crystal Palace.