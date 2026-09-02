Com a ida para o Manchester City, Enzo Fernández alcançou a marca de mais 300 milhões de euros movidos em negociações durante sua carreira. O argentino ultrapassou Cristiano Ronaldo e assumiu a terceira colocação emtre os jogadores que mais movimentaram valores de transferência.

Segundo o Transfermakt, o ranking é liderado por Neymar, com 400 milhões de euros acumulados em transferências. A segunda colocação é ocupada por Romelu Lukaku, que movimentou mais de 375 milhões de euros durante suas 10 transferências.

1- Neymar (400 milhões de euros)

Neymar com faixinha ao estlo Memphis Depays

Neymar com faixinha ao estlo Memphis Depays (Reprodução/X/SantosFC)

Recordista da maior transferência da história, quando deixou o Barcelona e assinou com o PSG por 222 milhões de euros, em 2017, Neymar é também o jogador que mais acumulou dinheiro gasto na história. O negócio com o PSG, junto com a venda do Santos para o Barça, por 88 milhões de euros, e a ida para o Al-Hilal, por 90 milhões, fizeram o camisa 10 chegar a primeira colocação.

2- Romelu Lukaku (375,92 milhões de euros)

Lukaku é o jogador mais caro do Mundial de Clubes

Lukaku é a contratação mais cara da Era Abramovich: 113 milhões de euros –

Conhecido por ser um jogador “nômade”, Romelu Lukaku teve 10 transferências em sua carreira, totalizando 375,92 milhões de euros. As negociações mais caras foram entre 2017 e 2021, quando o jogador deixou o Everton para assinar com Manchester United (84,7 milhões de euros), saiu dos Red Devils para ir a Inter de Milão (74 milhões de euros) e voltou ao Chelsea (113 milhões de euros).

3- Enzo Fernández (310 milhões de euros)

Enzo Fernández, volante do Chelsea - EFE/EPA/NEIL HALL

Enzo Fernández, volante do Chelsea – EFE/EPA/NEIL HALL

Novo reforço do Manchester City, por 145 milhões de euros, essa não é a primeira vez que pagam grandes valores pelo futebol de Enzo Fernández. Quando o jogador surgiu, de maneira promissora no River Plate, o Benfica pagou 44,25 milhões de euros. O Chelsea, em 2023, subiu a quantia, pagando 121 milhões para contratar o argentino.

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Lista completa

  1. Neymar – 400 milhões (3 transferências)
  2. Romelu Lukaku – 375,9 milhões (10 transferências)
  3. Enzo Fernández – 310,3 milhões (3 transferências)
  4. Cristiano Ronaldo – 247 milhões (5 transferências)
  5. Alexander Isak – 246,1 milhões (4 transferências)
  6. Ousmane Dembélé – 233 milhões (3 transferências)
  7. Álvaro Morata – 229,2 milhões (10 transferências)
  8. João Félix – 228,1 milhões (5 transferências)
  9. Antoine Griezmann – 206 milhões (4 transferências)
  10. Matthijs de Ligt – 197,5 milhões (3 transferências)