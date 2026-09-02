Com a ida para o Manchester City, Enzo Fernández alcançou a marca de mais 300 milhões de euros movidos em negociações durante sua carreira. O argentino ultrapassou Cristiano Ronaldo e assumiu a terceira colocação emtre os jogadores que mais movimentaram valores de transferência.

Segundo o Transfermakt, o ranking é liderado por Neymar, com 400 milhões de euros acumulados em transferências. A segunda colocação é ocupada por Romelu Lukaku, que movimentou mais de 375 milhões de euros durante suas 10 transferências.

1- Neymar (400 milhões de euros)

Recordista da maior transferência da história, quando deixou o Barcelona e assinou com o PSG por 222 milhões de euros, em 2017, Neymar é também o jogador que mais acumulou dinheiro gasto na história. O negócio com o PSG, junto com a venda do Santos para o Barça, por 88 milhões de euros, e a ida para o Al-Hilal, por 90 milhões, fizeram o camisa 10 chegar a primeira colocação.

2- Romelu Lukaku (375,92 milhões de euros)

Conhecido por ser um jogador “nômade”, Romelu Lukaku teve 10 transferências em sua carreira, totalizando 375,92 milhões de euros. As negociações mais caras foram entre 2017 e 2021, quando o jogador deixou o Everton para assinar com Manchester United (84,7 milhões de euros), saiu dos Red Devils para ir a Inter de Milão (74 milhões de euros) e voltou ao Chelsea (113 milhões de euros).

3- Enzo Fernández (310 milhões de euros)

Novo reforço do Manchester City, por 145 milhões de euros, essa não é a primeira vez que pagam grandes valores pelo futebol de Enzo Fernández. Quando o jogador surgiu, de maneira promissora no River Plate, o Benfica pagou 44,25 milhões de euros. O Chelsea, em 2023, subiu a quantia, pagando 121 milhões para contratar o argentino.

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