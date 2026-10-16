O técnico Enzo Maresca admitiu, em entrevista coletiva, que o foco do Manchester City é no jogo contra o Ipswich Town neste sábado, 17, pela Premier League. Caso vença o duelo, ele irá estabelecer uma nova e inédita marca: primeiro treinador a vencer os primeiros sete jogos no torneio nacional com um clube. O italiano, porém, evitou mirar apenas neste recorde.

“Para ser sincero, só estou focado em como podemos vencer o jogo (contra o Ipswich Town), o que nos daria a oportunidade de engatar sete vitórias seguidas, ou seja, 21 pontos, e isso é o mais importante. Então essa é a única coisa em que estou tentando focar”, iniciou Maresca, técnico do City, em entrevista coletiva.

“Quanto a esse tipo de recorde, eu acho que, no fim das contas, eles só valem a pena se, no fim da temporada, você conquistar algo. Caso contrário, eles não têm importância. Mas com certeza o meu foco principal é em como vamos tentar vencer o Ipswich amanhã, gerenciar os jogadores com a minutagem acumulada conosco e na seleção. Portanto, no momento, isso é o mais importante”, finalizou.