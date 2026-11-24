O atacante dinamarquês Rasmus Hojlund abriu o placar no empate por 2 a 2 entre o Napoli e o Manchester City nesta terça-feira, 24, pela Liga dos Campeões. O confronto foi disputado no Estádio Etihad, em Manchester.

Após balançar as redes aos 10 minutos do segundo tempo, Hojlund, ex-jogador do Manchester United, foi alvo de vaias e respondeu gesticulando em direção aos torcedores do clube mandante.

“Fiquei muito feliz com meu gol, os torcedores estavam me vaiando, então eu estava dizendo que só existe um clube em Manchester”, afirmou Hojlund em entrevista à Sky Sport Italia.

Apesar de o time italiano ter sofrido o empate nos minutos finais com gol de Rayan Cherki para os donos da casa, o centroavante destacou a postura do elenco e projetou uma evolução nos próximos jogos.

“Tivemos muitas lesões, mas o Napoli está voltando e esperamos voltar aos trilhos na Serie A e na Liga dos Campeões”, disse.

O Napoli está em oitavo lugar no Campeonato Italiano e enfrentará o Sassuolo fora de casa no próximo domingo, 29. Na Liga dos Campeões, ocupa a 27ª posição, com apenas quatro pontos.