O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, foi definido pela Uefa como o candidato de oposição para disputar o comando da Fifa contra Gianni Infantino. A eleição está marcada para março de 2027. A informação foi revelada pelo jornal britânico The Guardian, apontando que o acordo foi firmado na reta final do prazo de inscrições para o pleito.

Como ocorreu o consenso entre as federações europeias?

A decisão foi sacramentada durante uma reunião conduzida pelo presidente da entidade europeia, Aleksander Ceferin, reunindo associações nacionais com assento no comitê executivo continental e no conselho internacional. Os dirigentes manifestaram apoio unânime ao francês de 63 anos, cuja candidatura deve ser formalizada pela diretoria da federação francesa nesta terça-feira, dia 17, antes do término oficial do registro de chapas.

Qual a estratégia da oposição para enfrentar Infantino?

A escolha de Diallo representa um reposicionamento na cúpula europeia, que em momentos anteriores chegou a articular a viabilidade de ex-jogadores e treinadores de prestígio no cenário esportivo internacional. Com trajetória como administrador esportivo consolidada desde os anos 1990, o dirigente surge como um articulador com capacidade de dialogar além da Europa, com potencial de atrair confederações africanas francófonas e construir uma oposição direta à gestão atual do futebol mundial.