O Pittsburgh Steelers venceu o Denver Broncos por 27 a 5 nesta sexta-feira (27/11), no Acrisure Stadium, em Pittsburgh. Em partida válida pela semana 12 da temporada 2026 da NFL, a defesa do time mandante foi o grande destaque, anotando dois touchdowns e forçando três turnovers.
Início forte e pontuações defensivas
O Steelers abriu o placar no 1º quarto. Faltando 6:03, T.J. Watt recuperou um fumble na end zone para anotar o primeiro touchdown. Pouco depois, faltando 1:40, o quarterback Mason Rudolph conectou um passe de 22 jardas para o recebedor DK Metcalf marcar mais um touchdown, deixando o placar em 14 a 0 após os pontos extras de Chris Boswell.
No 2º quarto, o Broncos descontou. Faltando 11:10, a defesa de Denver forçou um safety após o running back Jaylen Warren perder uma jarda em uma corrida. Faltando 5:06, Wil Lutz acertou um field goal de 44 jardas. O Steelers respondeu rápido: faltando 1:51, Boswell converteu um field goal de 47 jardas. Logo na sequência, faltando 1:33, Jalen Ramsey interceptou um passe e retornou 36 jardas para um touchdown, ampliando a vantagem para 24 a 5.
Segundo tempo e números da partida
O ritmo ofensivo diminuiu na segunda etapa e o 3º quarto terminou sem pontuações. No 4º quarto, faltando 11:16, Boswell acertou um field goal de 33 jardas, dando números finais ao confronto.
Nas estatísticas gerais, o Steelers produziu 247 jardas totais contra 205 do Broncos. O time da casa correu para 117 jardas e passou para 130, enquanto os visitantes somaram 73 jardas terrestres e 132 aéreas. A defesa de Pittsburgh conseguiu três sacks e duas interceptações, limitando o adversário a apenas quatro conversões em 15 tentativas de terceira descida.
Destaques individuais
Pelo Steelers, Mason Rudolph completou 9 de 15 passes para 142 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, Rico Dowdle correu 11 vezes para 71 jardas. Na defesa, além do touchdown de Ramsey, Payton Wilson liderou com oito tackles e Nick Herbig registrou um sack.
No Broncos, o quarterback Bo Nix acertou 22 de 40 passes para 169 jardas, sofrendo duas interceptações e três sacks. Jaylen Waddle foi o principal recebedor com cinco recepções para 53 jardas, enquanto Alex Singleton se destacou na defesa com 13 tackles.
A partida evidenciou a eficiência da defesa do Steelers, que capitalizou nos erros do adversário para construir e manter a vantagem no placar ao longo de todo o jogo.