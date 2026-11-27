O Pittsburgh Steelers venceu o Denver Broncos por 27 a 5 nesta sexta-feira (27/11), no Acrisure Stadium, em Pittsburgh. Em partida válida pela semana 12 da temporada 2026 da NFL, a defesa do time mandante foi o grande destaque, anotando dois touchdowns e forçando três turnovers.

Início forte e pontuações defensivas

O Steelers abriu o placar no 1º quarto. Faltando 6:03, T.J. Watt recuperou um fumble na end zone para anotar o primeiro touchdown. Pouco depois, faltando 1:40, o quarterback Mason Rudolph conectou um passe de 22 jardas para o recebedor DK Metcalf marcar mais um touchdown, deixando o placar em 14 a 0 após os pontos extras de Chris Boswell.

No 2º quarto, o Broncos descontou. Faltando 11:10, a defesa de Denver forçou um safety após o running back Jaylen Warren perder uma jarda em uma corrida. Faltando 5:06, Wil Lutz acertou um field goal de 44 jardas. O Steelers respondeu rápido: faltando 1:51, Boswell converteu um field goal de 47 jardas. Logo na sequência, faltando 1:33, Jalen Ramsey interceptou um passe e retornou 36 jardas para um touchdown, ampliando a vantagem para 24 a 5.

Segundo tempo e números da partida

O ritmo ofensivo diminuiu na segunda etapa e o 3º quarto terminou sem pontuações. No 4º quarto, faltando 11:16, Boswell acertou um field goal de 33 jardas, dando números finais ao confronto.

Nas estatísticas gerais, o Steelers produziu 247 jardas totais contra 205 do Broncos. O time da casa correu para 117 jardas e passou para 130, enquanto os visitantes somaram 73 jardas terrestres e 132 aéreas. A defesa de Pittsburgh conseguiu três sacks e duas interceptações, limitando o adversário a apenas quatro conversões em 15 tentativas de terceira descida.

Destaques individuais

Pelo Steelers, Mason Rudolph completou 9 de 15 passes para 142 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, Rico Dowdle correu 11 vezes para 71 jardas. Na defesa, além do touchdown de Ramsey, Payton Wilson liderou com oito tackles e Nick Herbig registrou um sack.

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No Broncos, o quarterback Bo Nix acertou 22 de 40 passes para 169 jardas, sofrendo duas interceptações e três sacks. Jaylen Waddle foi o principal recebedor com cinco recepções para 53 jardas, enquanto Alex Singleton se destacou na defesa com 13 tackles.

A partida evidenciou a eficiência da defesa do Steelers, que capitalizou nos erros do adversário para construir e manter a vantagem no placar ao longo de todo o jogo.

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NFL 2026 Classificação da AFC Norte Classificação da AFC Norte # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Cincinnati Bengals 7 3 0 70,0 298 215 +83 3-1 4-2 2-1 5-2 D1 2 Pittsburgh Steelers 6 4 0 60,0 214 201 +13 4-0 2-4 2-2 3-3 D2 3 Cleveland Browns 6 4 0 60,0 188 220 -32 4-0 2-4 2-1 4-3 V1 4 Baltimore Ravens 4 7 0 36,4 242 294 -52 1-4 3-3 0-2 2-5 D6 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →