O Houston Rockets venceu o Philadelphia 76ers por 131 a 93 no último sábado, 28, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Toyota Center, em Houston, os mandantes impuseram um ritmo ofensivo forte e contaram com alta eficiência nos arremessos de quadra para garantir o resultado positivo com 38 pontos de vantagem.
Controle desde o primeiro quarto
A equipe da casa começou a construir a liderança logo no 1º quarto, quando anotou 36 pontos contra 26 do adversário.
No 2º quarto, o confronto teve uma pontuação mais equilibrada, com o Houston marcando 26 pontos e o Philadelphia 24, permitindo que os Rockets fossem para o intervalo na frente do placar.
Eficiência nos arremessos e destaques individuais
Os números da partida evidenciam o bom desempenho ofensivo do Houston Rockets, que converteu 51 de 86 arremessos de quadra (59% de aproveitamento) e 17 de 35 nas bolas de três pontos (49%).
A equipe também distribuiu 36 assistências, contra 23 dos visitantes. O principal pontuador dos mandantes foi o titular Alperen Sengun, com 21 pontos, sete rebotes e quatro assistências em 31 minutos de quadra. Amen Thompson contribuiu com 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, enquanto Jabari Smith Jr. somou 17 pontos e seis rebotes, acertando quatro de sete tentativas de três pontos (57.1%).
Pelo lado do Philadelphia 76ers, que teve 38 de 88 nos arremessos de quadra (43%) e apenas 9 de 34 de três pontos (26%), o cestinha foi Tyrese Maxey. O titular registrou 17 pontos e sete assistências em 26 minutos. V. Edgecombe e Kentavious Caldwell-Pope anotaram 14 pontos cada um, com Edgecombe distribuindo também sete assistências em 31 minutos de ação.
Domínio na reta final
Na volta do intervalo, o ritmo dos mandantes seguiu superior. No 3º quarto, os Rockets marcaram 31 pontos contra 25 dos 76ers. A diferença no placar se consolidou de vez no último quarto, quando o Houston anotou 38 pontos e limitou o Philadelphia a apenas 18, fechando a partida de forma tranquila.
Além da precisão nos arremessos, o Houston Rockets levou a melhor nos rebotes, pegando 41 (sendo seis ofensivos e 35 defensivos) contra 35 do Philadelphia 76ers (oito ofensivos e 27 defensivos). Os mandantes também cometeram menos erros (oito contra 11) e registraram quatro tocos, contra apenas um dos visitantes, refletindo a superioridade demonstrada ao longo de todo o confronto.