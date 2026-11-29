O Chicago Bulls venceu o Indiana Pacers por 108 a 107 no último sábado, 28, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no United Center, em Chicago, os mandantes precisaram de uma recuperação na reta final para garantir o triunfo por apenas um ponto de diferença, liderados pelo cestinha Matas Buzelis.

Vantagem inicial e equilíbrio

O confronto começou com o Indiana Pacers impondo seu ritmo ofensivo. No 1º quarto, os visitantes anotaram 32 pontos contra apenas 21 do Chicago Bulls.

A equipe da casa melhorou seu desempenho no período seguinte, marcando 29 a 26, mas os Pacers foram para o intervalo na liderança do placar.

Na volta dos vestiários, o 3º quarto manteve o equilíbrio, com os mandantes fazendo 28 a 26, reduzindo ligeiramente a desvantagem antes da etapa decisiva.

Virada e números do jogo

Foi no último quarto que o Bulls consolidou sua reação, vencendo a parcial por 30 a 23 e ultrapassando o adversário para fechar o jogo. As estatísticas mostram um duelo parelho em diversos fundamentos: ambas as equipes pegaram exatamente 42 rebotes.

O time de Chicago teve um leve aproveitamento superior nos arremessos de quadra, com 46% (38 convertidos em 83 tentados) contra 44% (38 de 87) de Indiana.

Nas bolas de três, os visitantes tiveram 34% de acerto (10 de 29), enquanto os mandantes registraram 32% (12 de 37). Nos lances livres, o Bulls converteu 20 de 22 (91%), e o Pacers acertou 21 de 24 (88%).

Os mandantes também levaram a melhor nos tocos (6 a 3), enquanto os visitantes cometeram menos erros (12 a 13), roubaram mais bolas (8 a 6) e distribuíram 25 assistências contra 24 de Chicago.

Destaques individuais

Individualmente, Matas Buzelis foi o grande nome do Chicago, terminando como o cestinha da partida com 22 pontos e 7 rebotes em 35 minutos de quadra. No quinteto titular, ele contou com o apoio de Tre Jones, que somou 19 pontos e 8 assistências, e Buddy Hield, que também contribuiu com 19 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, além de converter 5 de suas 11 tentativas de três pontos.

Pelo lado do Indiana Pacers, os titulares Kelly Oubre Jr. e Aaron Nesmith anotaram 19 pontos cada. Oubre Jr. pegou 4 rebotes e acertou 2 de 3 arremessos do perímetro, enquanto Nesmith somou 6 rebotes e 4 assistências. Obi Toppin adicionou 15 pontos, 2 rebotes e converteu 3 de 6 arremessos de três em 22 minutos de ação.

O embate no United Center evidenciou uma disputa acirrada, definida nos detalhes e na capacidade de pontuação do time mandante nos minutos finais da partida.