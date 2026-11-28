O Dallas Mavericks venceu o Phoenix Suns por 113 a 109 na sexta-feira, 27, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026/27. O jogo, disputado no Mortgage Matchup Center, em Phoenix, foi marcado por uma grande reação dos visitantes na reta final, liderados pelos 34 pontos do titular Cooper Flagg.

O confronto começou equilibrado no primeiro quarto, com o time da casa levando uma ligeira vantagem de 29 a 28. Na segunda parcial, os Suns ampliaram a diferença ao anotar 34 pontos contra 25 dos Mavericks. A equipe de Phoenix manteve o ritmo no terceiro período, marcando 32 a 25 e entrando na etapa decisiva com uma liderança confortável no placar.

Devin Booker foi o principal destaque dos mandantes, terminando como o cestinha da equipe com 31 pontos, além de cinco rebotes, cinco assistências e cinco bolas de três convertidas em 38 minutos em quadra.

A virada do Mavericks

O cenário mudou completamente no último quarto. Os Mavericks dominaram a parcial por 35 a 14, garantindo a vitória. Além de Flagg, que somou sete rebotes e oito assistências em 42 minutos, Dallas contou com a contribuição de Max Christie, que anotou 16 pontos em 20 minutos, e Naji Marshall, com 14 pontos e cinco assistências. Pelo lado dos Suns, Collin Gillespie registrou 14 pontos e nove rebotes, enquanto o titular Miles Bridges fez 13 pontos.

As estatísticas mostram um duelo parelho nos arremessos de quadra, com os Suns convertendo 41 de 86 tentativas (48%) e os Mavericks acertando 44 de 93 (47%). Phoenix foi superior nas bolas de três, com 15 acertos em 40 tentativas (38%), contra 9 de 30 (30%) de Dallas. No entanto, os visitantes compensaram na defesa e no cuidado com a bola: registraram 12 roubos de bola e sete tocos, contra apenas três roubos e dois tocos dos mandantes.