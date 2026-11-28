O Philadelphia 76ers venceu o Indiana Pacers por 111 a 87 em partida válida pela temporada regular da NBA 2026/27. O confronto foi disputado na última sexta-feira, 27, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis. A equipe visitante contou com uma atuação sólida de LeBron James para garantir o resultado positivo.
O jogo começou com os Sixers se impondo no ataque. No primeiro quarto, os visitantes anotaram 30 pontos contra 22 dos Pacers. A dinâmica se manteve no segundo período, quando o time de Filadélfia marcou 25 pontos e a equipe de Indiana repetiu os 22 da parcial anterior. O aproveitamento nos arremessos de quadra foi um diferencial, com os Sixers convertendo 41 de 83 tentativas (49%) na partida, enquanto os Pacers acertaram apenas 30 de 86 (35%).
Defesa forte e controle no segundo tempo
Na volta do intervalo, o Philadelphia 76ers limitou o ataque adversário. No terceiro quarto, os mandantes fizeram apenas 14 pontos, enquanto os visitantes anotaram mais 30. O Indiana Pacers tentou uma reação no último quarto, marcando 29 pontos contra 26 dos 76ers, mas a diferença no placar já estava consolidada. O desempenho nas bolas de três pontos foi crucial para o resultado: o time de Filadélfia acertou 15 de 37 (41%), contra apenas 5 de 37 (14%) da equipe de Indiana.
O cestinha dos Sixers foi LeBron James, que registrou 21 pontos, 7 rebotes e 6 assistências em 27 minutos, acertando três de seis (50%) nas bolas de três. Anfernee Simons também se destacou com 19 pontos, 2 rebotes e 3 assistências em 25 minutos, convertendo cinco de 12 (41.7%) nos arremessos do perímetro. Pelo lado do Pacers, Jay Huff anotou 18 pontos e 1 rebote em 22 minutos, enquanto o titular Andrew Nembhard contribuiu com 14 pontos, 4 rebotes e 3 assistências em 26 minutos.