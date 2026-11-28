O Orlando Magic venceu o Washington Wizards por 116 a 91 neste sábado, 28, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando na Capital One Arena, em Washington, os visitantes construíram uma vantagem confortável logo no primeiro tempo, liderados pelos 23 pontos do titular Franz Wagner.

Vantagem construída no primeiro tempo

O jogo começou com o Magic se impondo no ataque. No 1º quarto, a equipe visitante anotou 30 pontos contra 21 do Wizards. A diferença no placar aumentou consideravelmente antes do intervalo. Durante o 2º quarto, o time de Orlando marcou 38 pontos e limitou os mandantes a apenas 17.

O bom aproveitamento nos arremessos de quadra, que terminou em 51% (43 convertidos em 84 tentados) para o Magic, foi fundamental para o controle da partida, enquanto o adversário registrou apenas 35% (28 de 79).

Controle nos rebotes e destaques individuais

Na volta do intervalo, o Wizards tentou reagir. No 3º quarto, os mandantes fizeram sua melhor parcial no jogo, anotando 30 pontos contra 27 do adversário. Trae Young foi o principal pontuador de Washington, terminando a noite com 19 pontos e sete assistências em 31 minutos. A. Dybantsa contribuiu com 16 pontos e seis rebotes, enquanto Bilal Coulibaly somou 15 pontos.

No entanto, a reação parou por aí. No último quarto, o Magic voltou a ditar o ritmo defensivo, sofrendo 23 pontos e marcando 21 para selar o resultado final.

Além de Franz Wagner, o ataque do Orlando contou com a precisão de Tristan Silva da, que marcou 22 pontos e acertou seis de 11 tentativas nas bolas de três pontos. Wendell Carter Jr. também teve boa participação, com 17 pontos e sete rebotes.

Os visitantes dominaram a disputa por rebotes, pegando 52 (sendo 42 defensivos) contra 37 do Wizards. O Magic também distribuiu mais assistências (34 a 22) e teve melhor aproveitamento nas bolas de três, com 47% contra 33% dos mandantes.

A partida evidenciou a eficiência ofensiva do Orlando Magic e sua superioridade nos rebotes, garantindo um triunfo seguro fora de casa na temporada regular.