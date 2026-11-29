O Milwaukee Bucks venceu o Oklahoma City Thunder por 119 a 111 em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O confronto foi disputado no Fiserv Forum, em Milwaukee, no último sábado, 28. O grande destaque da equipe mandante foi Kel’el Ware, que registrou um duplo-duplo e ajudou a garantir o triunfo em casa.

Vantagem visitante no início

O jogo começou equilibrado no 1º quarto, com o Bucks levando uma ligeira vantagem de 27 a 26. No entanto, o cenário mudou no 2º quarto, quando o Thunder anotou 38 pontos contra 31 dos donos da casa, assumindo a liderança do placar antes do intervalo.

O cestinha da partida foi o titular do Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 34 pontos, pegou 1 rebote, distribuiu 8 assistências e converteu 5 de 8 arremessos de três pontos (62.5%) em 35 minutos de quadra. Ajay Mitchell, também no quinteto titular, contribuiu com 21 pontos, 4 rebotes e 6 assistências em 33 minutos.

Terceiro quarto decisivo e força no garrafão

A volta dos vestiários marcou a virada do time mandante. No 3º quarto, o Milwaukee Bucks teve seu melhor momento ofensivo e defensivo, anotando 34 pontos e limitando o adversário a apenas 18. Kel’el Ware foi fundamental com seus 30 pontos e 13 rebotes em 31 minutos, além de 1 assistência. O titular Ryan Rollins também teve grande atuação, somando 28 pontos, 4 rebotes, 6 assistências e convertendo 7 de 12 tentativas nas bolas de três (58.3%) em 38 minutos. B. Burries completou os destaques do time titular com 20 pontos, 7 rebotes e 5 assistências.

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No último quarto, o Thunder tentou a reação e marcou 29 pontos, mas o Bucks administrou a vantagem com 27 pontos na parcial. As estatísticas mostram a superioridade do Milwaukee nos rebotes, com 51 (sendo 15 ofensivos e 36 defensivos) contra 42 (13 ofensivos e 29 defensivos) do Oklahoma City. Os donos da casa também distribuíram mais assistências (30 a 26), conseguiram mais roubos de bola (6 a 5) e aplicaram 6 tocos, contra apenas 1 do visitante. Outro fator importante foram os lances livres: o Bucks converteu 19 de 27 (70%), enquanto o Thunder teve apenas 9 tentativas, acertando 5 (56%).

Apesar do bom aproveitamento de 42% nas bolas de três do Oklahoma City (18 convertidas em 43 tentadas), que contou com 13 pontos, 3 rebotes e 4 assistências de Alex Caruso vindo do banco, o volume de jogo do Milwaukee Bucks definiu o resultado. A equipe mandante cometeu 14 faltas contra 23 do adversário e teve 12 erros contra 10 do Thunder, números que não impediram a vitória na temporada regular.