O Brooklyn Nets venceu o Charlotte Hornets por 118 a 116 no Spectrum Center, em Charlotte, neste sábado (28/11). O jogo da temporada regular 2026-2027 teve um início forte dos visitantes, mas os donos da casa encostaram no placar na reta final.

Início forte e reação

O Brooklyn Nets começou a partida impondo seu ritmo ofensivo e demonstrando eficiência nos arremessos. No 1º quarto, a equipe visitante dominou as ações e anotou 39 pontos contra apenas 21 do Charlotte Hornets. A vantagem continuou a ser construída antes do intervalo, com o Brooklyn marcando mais 34 pontos no 2º quarto, enquanto o Charlotte fez 29. Com isso, os visitantes foram para o vestiário com uma liderança confortável no marcador.

A dinâmica da partida mudou completamente no 3º quarto, quando o time da casa reagiu de forma agressiva e fez 38 pontos, limitando o adversário a apenas 23. No último quarto, o Hornets seguiu cortando a diferença ao anotar 28 pontos contra 22 do Nets. Apesar do esforço e da aproximação no placar, a equipe mandante não conseguiu completar a virada antes do fim do jogo.

Números e destaques individuais

O Brooklyn Nets teve um aproveitamento superior nos arremessos de quadra, convertendo 43 de 80 tentativas (54%), contra 40 de 84 (48%) do Charlotte Hornets. Os visitantes também levaram a melhor nas bolas de três pontos, acertando 17 de 39 (44%), enquanto os mandantes fizeram 11 de 36 (31%). O Hornets tentou compensar nos lances livres, com 25 acertos em 30 tentativas (83%), contra 15 de 22 (68%) do adversário. Além disso, o time da casa cometeu menos erros na partida (12 contra 18 do Nets) e conseguiu sete roubos de bola, um a mais que o Brooklyn. As duas equipes empataram nas assistências, com 27 para cada lado, e nos tocos, com três.

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O grande cestinha do jogo foi Coby White, do quinteto titular do Hornets, que anotou 37 pontos, além de três rebotes e quatro assistências em 31 minutos em quadra. Pelo lado do Nets, Julius Randle liderou a pontuação com 28 pontos e pegou seis rebotes. Michael Porter Jr. contribuiu com 23 pontos e sete rebotes, enquanto Day’Ron Sharpe registrou um duplo-duplo com 19 pontos e 12 rebotes, além de distribuir cinco assistências. Naz Reid também se destacou pelo Charlotte com 27 pontos em 38 minutos, e Grayson Allen somou 16 pontos.

A vitória do Brooklyn Nets foi garantida pela eficiência nos arremessos de longa distância e pela grande vantagem construída no primeiro tempo, resistindo à forte investida do Charlotte Hornets na segunda metade do confronto.