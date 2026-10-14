Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR comenta a noite de Libertadores e chegada de SeedorfDebate PLACAR comenta a noite de Libertadores e chegada de SeedorfPrograma tem a apresentação de Alfinete, com comentários de Isabela Labate, Leandro Quesada e Fabio SormaniPor André Avelar 1 min de leitura14/10/2026 • 11:44Debate PLACAR desta quarta-feira, 14 – PLACARSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google PublicidadeEspaço reservado para anúncioTags relacionadasCorinthians(1641)Palmeiras(1569)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisLeandro Quesada: Corinthians acertou ao contratar Seedorf?Video: Debate PLACAR: crise no Corinthians e contratação de Seedorf são assuntosVídeo: Debate PLACAR analisa chegada de Seedorf ao Corinthians