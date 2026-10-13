O momento delicado vivido pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro gerou debates intensos entre os especialistas esportivos. No programa Debate PLACAR, a contratação do técnico Clarence Seedorf foi o principal tema de discussão, colocando em pauta se a escolha do clube paulista é a mais adequada para a atual fase da equipe.

O peso da história em campo e no banco

Durante a análise, a trajetória vitoriosa de Seedorf como atleta — figurando entre os grandes nomes do futebol holandês — foi colocada em contraponto com a sua curta e modesta carreira à beira do campo. O comentarista Leandro Quesada pontuou que o novo comandante possui passagens por clubes como Milan, Deportivo La Coruña e pela seleção de Camarões, mas carrega um histórico com mais derrotas do que vitórias na função de treinador.

Os desafios da inatividade e a pressão no Timão

Outro ponto central levantado na bancada foi o tempo de afastamento do treinador, que não dirigia uma equipe desde 2019. Para conferir todos os detalhes e os argumentos completos sobre a chegada do comandante ao Parque São Jorge.