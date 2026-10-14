O programa Debate PLACAR da última terça-feira, 13, avaliou os bastidores da contratação de Clarence Seedorf pelo Corinthians. Para a comentarista Isabela Labate, Seedorf “inexpressivo como treinador”.

De acordo com a análise, a diretoria alvinegra enfrentou sucessivas negativas de diversos profissionais no mercado antes que o nome do ex-jogador holandês fosse oferecido como alternativa para comandar a comissão técnica. A bancada detalhou os bastidores dessa procura, as dificuldades enfrentadas pela gestão e o momento delicado do clube na temporada.

Qual é a perspectiva para o trabalho do treinador?

Durante o debate, a bancada expressou ceticismo quanto à viabilidade de um desfecho vitorioso diante da grave crise enfrentada pela equipe, ponderando que o cenário atual impõe forte pressão e desafios complexos a qualquer profissional que assuma o cargo.