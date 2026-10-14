Clarence Seedorf, o novo técnico do Corinthians, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 14. O ex-craque holandês foi recebido pelo diretor de futebol Marcelo Paz e posou com a camisa do Timão.

Após a saída de Fernando Diniz, Seedorf assinou com o Corinthians até o fim de 2027. O ex-jogador de 50 anos não atuava como técnico desde 2019, quando terminou uma breve passagem pela seleção de Camarões.

Seedorf comandará os treinos a partir desta quarta e fará sua estreia contra o Vitória, na Neo Química Arena, na próxima segunda-feira, 19. O Corinthians está a um ponto da zona de rebaixamento e vem de oito derrotas seguidas na competição.

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