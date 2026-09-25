O início de um novo ciclo da seleção brasileira gerou um gerou um debate acalorado na manhã desta sexta-feira, 25, no canal da PLACAR no YouTube. O empate contra a Austrália foi colocado sob análise, levantando dúvidas sobre a evolução do time em campo.

Por que o desempenho tático da seleção brasileira preocupa?

Segundo a análise de Guilherme Azevedo, o time não mostra indícios de melhora e sofre com falhas estruturais, atuando com uma formação de quatro atacantes e dois meio-campistas que compromete a eficiência na troca de passes.

Qual é a avaliação sobre a fase de Vinicius Junior?

O momento técnico de Vinicius Junior tanto na seleção quanto no Real Madrid também foi alvo de críticas. A discussão aborda a escolha do atleta em permanecer no clube espanhol exercendo um papel secundário ao lado de Mbappé, em vez de assumir o protagonismo em outra equipe.