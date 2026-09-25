Roberto Carlos revelou um dos períodos mais difíceis de sua vida financeira nesta sexta-feira, 25. Em participação no Portugal Football Summit, o ex-lateral contou que perdeu 99% dos ganhos conquistados durante a sua carreira como atleta, após problemas com empresários e questões familiares.

“Tive problemas com pessoas que me deixaram a conta zerada. Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo”, contou o ex-lateral.

O pentacampeão mundial afirmou que recebeu documentos de existência desconhecida causaram parte dos graves problemas financeiros: “Numa quinta-feira, fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia que existiam. Ali perdi toda a minha história.”

Apesar dos problemas, o ex-jogador disse que conseguiu reorganizar sua vida financeira e que já planejava os próximos passos após a aposentadoria.

“Sempre pensei no pós-carreira. Significa construir uma história como jogador e usar sua imagem. Quando decidi parar de jogar futebol, já tinha licença de diretor esportivo e trabalhava com muitas marcas”, completou o ex-lateral.

Com 53 anos, Roberto Carlos é embaixador do Real Madrid e empresário. Ao lado de Ronaldo Fenômeno, o ex-jogador da seleção está em vias de adquirir a SAF da Inter de Limeira, clube do interior de São Paulo.