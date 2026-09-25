Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR: Rayan salva Brasil de vexame contra AustráliaDebate PLACAR: Rayan salva Brasil de vexame contra AustráliaAlfinete, Isabela Labate, Leandro Quesada e Guilherme Azevedo discutiram a atuação do time de Carlo AncelottiPor Redação PLACAR 1 min de leitura25/09/2026 • 15:39Debate PLACAR desta sexta-feira, 25 – Arte/PLACARSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google Tags relacionadasseleção brasileira(326)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisFabio Sormani aponta desconfiança com a seleção brasileiraVídeo: Debate PLACAR analisa propostas para as bets e seleção brasileiraDebate PLACAR: Casemiro, Endrick e a gestão da seleção brasileira