Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR analisa propostas para as bets e seleção brasileiraDebate PLACAR analisa propostas para as bets e seleção brasileiraAlfinete, Guilherme Azevedo, Leandro Quesada e Fabio Sormani participam do programa desta quinta-feira, 24Por Redação PLACAR 1 min de leitura24/09/2026 • 13:44Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google Tags relacionadasCasas de apostas(14)seleção brasileira(324)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisDebate PLACAR: Casemiro, Endrick e a gestão da seleção brasileiraDebate PLACAR: Brasil perde para França e preocupa torcedoresDebate PLACAR: faltam goleiros na seleção brasileira?