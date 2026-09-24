O comentarista Fabio Sormani manifestou um posicionamento de total desconfiança em relação ao rendimento da seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo. Durante a edição do programa Debate PLACAR, o momento da equipe nacional, o trabalho da comissão técnica e a postura do elenco foram alvos de análises rigorosas.

Sormani declarou não possuir nenhuma expectativa positiva em relação ao futuro do time no próximo mundial, direcionando ressalvas à geração recente de atletas.

O debate também colocou em pauta a afirmação de jovens promessas como Endrick e Estêvão. Enquanto Leandro Quesada destacou a cautela necessária para projetar o desempenho da dupla na seleção em relação ao que produzem em seus clubes, a discussão avaliou o distanciamento técnico para gerações históricas.