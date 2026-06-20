Na véspera da partida, Carlo Ancelotti disse que Endrick era um talento extraordinário, mas era preciso ter paciência para ver o atacante em campo nesta Copa do Mundo. Na última sexta-feira, 19, o jovem entrou no segundo tempo da vitória do Brasil sobre o Haiti e prometeu ‘comer grama’ para ficar com uma vaga na equipe.

Endrick não foi utilizado na partida de abertura do Grupo C, contra Marrocos. Diante da falta de pontaria do ataque brasileiro naquele empate, o nome do atacante do Lyon foi bastante falado ao longo da semana de treinamento.

O jogador entrou no segundo tempo da partida contra o Haiti, quando já estava 3 a 0, e participou de pouco mais de 30 minutos. Endrick ainda chegou a marcar e comemorar um gol, mas a arbitragem assinalou impedimento.

“O Ancelotti sabe que vou comer grama, vou trabalhar muito, sempre. A coisa mais importante é o trabalho. Para mim, cada jogo é como se fosse o último”, disse Endrick, em rápida entrevista na saída do estádio.

Endrick se esquivou de qualquer polêmica com o treinador e fez questão de demonstrar respeito com as decisões do italiano. Os dois trabalharam juntos no Real Madrid, antes de Endrick ser emprestado ao Lyon.

“O Ancelotti não vai fazer o melhor para mim. Vai fazer o melhor para o grupo. Só posso ficar agradecido de ter ele na minha vida”, concluiu.