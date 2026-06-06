Neste sábado (6), o lateral-direito Wesley, da seleção brasileira, tornou-se motivo de grande preocupação para a comissão técnica e torcedores após deixar o campo lesionado durante o amistoso contra o Egito, em Huntington Bank Field, em Cleveland.

Preocupação para a Copa

O incidente ocorreu por volta dos 15 a 16 minutos do primeiro tempo, quando Wesley, após finalizar uma jogada, agachou-se levando a mão à virilha esquerda. O jogador, que atua pela AS Roma, foi prontamente substituído por Danilo e, visivelmente abalado, demonstrou grande emoção no banco de reservas, aumentando a apreensão sobre a gravidade de sua condição física.

O regulamento da FIFA permite alterações na lista de convocados até 24 horas antes do primeiro jogo da equipe. Para o Brasil, cuja estreia é em 13 de junho, isso significa que substituições por lesão comprovada são permitidas até 12 de junho.

Agenda da seleção brasileira na Copa do Mundo

A seleção brasileira tem estreia na Copa do Mundo de 2026 marcada para o próximo sábado (13), contra Marrocos, em Nova Jersey.

Os demais jogos da fase de grupos incluem um confronto no dia 19 contra o Haiti, na Filadélfia, e o último jogo no dia 24, contra a Escócia, em Miami.