A gestão financeira do Corinthians e os impactos de novos acordos comerciais foram os principais tópicos abordados no programa Debate Placar. Durante a análise, o jornalista Daniel Perrone e o apresentador Alfinete debateram os reflexos de acordos de patrocínio para o estádio do clube alvinegro.

Por que a renegociação é vista como um alívio financeiro?

A discussão aborda o impacto de conter o avanço de uma dívida de 630 milhões de reais que acumula juros mensais sobre o clube, além de detalhar a busca por patrocínios na casa de 70 milhões de reais.

De que forma o acordo influencia o futebol brasileiro?

A avaliação aponta que termos contratuais recentes servem de parâmetro de mercado para valorizar acordos de camisa e arenas de outras equipes do país.