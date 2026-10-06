O jornal inglês The Guardian divulgou, nesta terça-feira, 6, uma lista com as principais promessas do futebol mundial nascidas em 2009. Entre os 60 nomes elencados pelo veículo, três são brasileiros: Eduardo Conceição, do Palmeiras; Eduardo Pape, do Cruzeiro; e Iago Machado, do Corinthians. Todos eles acumulam passagens pelas seleções brasileiras de base.

Eduardo Conceição

Eduardo Conceição, nascido em 2009, é joia da base do Palmeiras - Fabio Menotti / Palmeiras

Eduardo Conceição, nascido em 2009, é joia da base do Palmeiras – Fabio Menotti / Palmeiras

Eduardo Conceição é atacante da equipe sub-20 do Palmeiras, mas já treina com o elenco profissional. O jovem de 16 anos tem contrato válido com o clube até janeiro de 2029 e sua multa é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 557,4 milhões). O atleta, inclusive, já chegou a impressionar Jürgen Klopp, atual treinador da Alemanha, quando ele ainda era chefe de futebol global da Red Bull.

“Klopp me chamou e perguntou quanto custaria contratar o Eduardo para o projeto da Red Bull. Eu disse a ele que ele não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo”, disse João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, ao The Guardian.

Eduardo Pape

Eduardo Pape, atleta da equipe sub-20 do Cruzeiro - Gustavo Martins/ Cruzeiro

Eduardo Pape, atleta da equipe sub-20 do Cruzeiro – Gustavo Martins/ Cruzeiro

Eduardo Pape atua como meia e integra a equipe sub-20 do Cruzeiro, clube com o qual tem contrato até 2029. No Sul-Americano sub-17, o jogador foi um dos artilheiros do torneio, com quatro gols em cinco jogos.

“Pape não é o jogador mais forte ou mais rápido do time, mas sua inteligência futebolística o diferencia de todos os outros. Ele está sempre um segundo à frente dos adversários. É um talento excepcional, com um raciocínio muito rápido”, comenta Mairon César, ex-técnico de Pape nas categorias de base do Cruzeiro, ao The Guardian.

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Iago Machado

Iago Machado em ação pelo Corinthians - Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Iago Machado em ação pelo Corinthians – Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Formado nas categorias de base do Corinthians, Iago Machado é zagueiro e integra a equipe profissional do clube. Sua estreia pelo time principal aconteceu diante do Flamengo, no dia 13 de setembro, na derrota por 2 a 1 diante da equipe carioca.

“[…] O que eu vejo é que o Iago pode ser um desses jogadores muito diferentes, que pode construir uma carreira muito linda. É muito raro você ver um jogador de 17 anos, zagueiro, conseguir treinar e hoje jogar com a desenvoltura que ele jogou diante de um time muito forte e da pressão que era o jogo de hoje”, afirmou Fernando Diniz, técnico do Corinthians, em entrevista coletiva, após o duelo contra o Flamengo.

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Veja a lista completa do The Guardian

  • Giovanni Baroni (Argentina) – CA Talleres
  • Simón Escobar (Argentina) – Vélez Sarsfield
  • Akol Akon (Austrália) – Sydney FC
  • Luca Weinhandl (Áustria) – Sturm Graz
  • Xander Dierckx (Bélgica) – Royal Antwerp
  • Joshua Nga Kana (Bélgica) – Anderlecht
  • Matej Deket (Bósnia e Herzegovina) – Borac Banja Luka
  • Eduardo Conceição (Brasil) – Palmeiras
  • Iago Machado (Brasil) – Corinthians
  • Eduardo Pape (Brasil) – Cruzeiro
  • Van Parker (Canadá) – Real Salt Lake
  • Zhao Songyuan (China) – Tsinghua University High School
  • Shuai Weihao (China) – Chengdu Rongcheng
  • Samuel Martínez (Colômbia) – Atlético Nacional
  • Hubert Yao Kouassi (Costa do Marfim) – Nordsjælland
  • Matous Srb (Chéquia) – Bayern Munich
  • Mikkel Bro Hansen (Dinamarca) – PSV Eindhoven
  • Marvin Nasnas (Dinamarca) – FC Copenhagen
  • Edwin Quintero (Equador) – Independiente del Valle
  • Christ Batola (França) – Troyes
  • David Boly (França) – Paris Saint-Germain
  • Adil Hamdani (França) – Lyon
  • Believe Munongo (França) – Metz
  • Andria Bartishvili (Geórgia) – Iberia 1999
  • Kennet Eichhorn (Alemanha) – Bayer Leverkusen
  • Cassiano Kiala (Alemanha) – Bayern Munich
  • Louis Lemke (Alemanha) – Hamburg
  • Orian Goren (Israel) – Barcelona
  • Antonio Arena (Itália) – Roma
  • Riccardo Cassano (Itália) – Como
  • Destiny Elimoghale (Itália) – Juventus
  • Jahmarie Nolan (Jamaica) – Toronto FC
  • Maki Kitahara (Japão) – FC Tokyo
  • Ismaël Kamissoko (Mali) – Etoiles du Mandé
  • Alberto Santiago Cisneros (México) – Club León
  • Abdellah Ouazane (Marrocos) – Ajax
  • Mohamed Abdalla (Países Baixos) – Ajax
  • Jerayno Schaken (Países Baixos) – Feyenoord
  • Ebenezar Harcourt (Nigéria) – Sporting Lagos
  • Elías Díaz (Paraguai) – Libertad Asunción
  • Tiago Rodrigues (Portugal) – Benfica
  • Mezian Mesloub Soares (Portugal) – Lens
  • Caleb Simmons (Porto Rico) – RB New York
  • Eduardo Corlat (Romênia) – Real Madrid
  • Cheikh Dieng (Senegal) – Diambars
  • Tian Nai Koren (Eslovênia) – Club Brugge
  • Miha Matjasec (Eslovênia) – Liefering
  • Jorge Domínguez (Espanha) – Atlético Madrid
  • Christian Imga (Espanha) – Athletic Bilbao
  • Jordi Pesquer (Espanha) – Barcelona
  • Oliver Månsson (Suécia) – IFK Gothenburg
  • Altin Azemi (Suíça) – Neuchâtel Xamax
  • Mekhrubon Odilzoda (Tajiquistão) – Istiklol
  • Slim Bouaskar (Tunísia) – Roma
  • Ali Demirbilek (Turquia) – Fenerbahçe
  • Ada Yuzgec (Turquia) – Galatasaray
  • Adam Guram (Ucrânia) – Hajduk Split
  • Adri Mehmeti (Estados Unidos) – RB New York
  • Cavan Sullivan (Estados Unidos) – Philadelphia Union
  • Gabriel da Silva (Uruguai) – Peñarol