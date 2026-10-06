O jornal inglês The Guardian divulgou, nesta terça-feira, 6, uma lista com as principais promessas do futebol mundial nascidas em 2009. Entre os 60 nomes elencados pelo veículo, três são brasileiros: Eduardo Conceição, do Palmeiras; Eduardo Pape, do Cruzeiro; e Iago Machado, do Corinthians. Todos eles acumulam passagens pelas seleções brasileiras de base.
Eduardo Conceição
Eduardo Conceição é atacante da equipe sub-20 do Palmeiras, mas já treina com o elenco profissional. O jovem de 16 anos tem contrato válido com o clube até janeiro de 2029 e sua multa é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 557,4 milhões). O atleta, inclusive, já chegou a impressionar Jürgen Klopp, atual treinador da Alemanha, quando ele ainda era chefe de futebol global da Red Bull.
“Klopp me chamou e perguntou quanto custaria contratar o Eduardo para o projeto da Red Bull. Eu disse a ele que ele não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo”, disse João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, ao The Guardian.
Eduardo Pape
Eduardo Pape atua como meia e integra a equipe sub-20 do Cruzeiro, clube com o qual tem contrato até 2029. No Sul-Americano sub-17, o jogador foi um dos artilheiros do torneio, com quatro gols em cinco jogos.
“Pape não é o jogador mais forte ou mais rápido do time, mas sua inteligência futebolística o diferencia de todos os outros. Ele está sempre um segundo à frente dos adversários. É um talento excepcional, com um raciocínio muito rápido”, comenta Mairon César, ex-técnico de Pape nas categorias de base do Cruzeiro, ao The Guardian.
Iago Machado
Formado nas categorias de base do Corinthians, Iago Machado é zagueiro e integra a equipe profissional do clube. Sua estreia pelo time principal aconteceu diante do Flamengo, no dia 13 de setembro, na derrota por 2 a 1 diante da equipe carioca.
“[…] O que eu vejo é que o Iago pode ser um desses jogadores muito diferentes, que pode construir uma carreira muito linda. É muito raro você ver um jogador de 17 anos, zagueiro, conseguir treinar e hoje jogar com a desenvoltura que ele jogou diante de um time muito forte e da pressão que era o jogo de hoje”, afirmou Fernando Diniz, técnico do Corinthians, em entrevista coletiva, após o duelo contra o Flamengo.
Veja a lista completa do The Guardian
- Giovanni Baroni (Argentina) – CA Talleres
- Simón Escobar (Argentina) – Vélez Sarsfield
- Akol Akon (Austrália) – Sydney FC
- Luca Weinhandl (Áustria) – Sturm Graz
- Xander Dierckx (Bélgica) – Royal Antwerp
- Joshua Nga Kana (Bélgica) – Anderlecht
- Matej Deket (Bósnia e Herzegovina) – Borac Banja Luka
- Eduardo Conceição (Brasil) – Palmeiras
- Iago Machado (Brasil) – Corinthians
- Eduardo Pape (Brasil) – Cruzeiro
- Van Parker (Canadá) – Real Salt Lake
- Zhao Songyuan (China) – Tsinghua University High School
- Shuai Weihao (China) – Chengdu Rongcheng
- Samuel Martínez (Colômbia) – Atlético Nacional
- Hubert Yao Kouassi (Costa do Marfim) – Nordsjælland
- Matous Srb (Chéquia) – Bayern Munich
- Mikkel Bro Hansen (Dinamarca) – PSV Eindhoven
- Marvin Nasnas (Dinamarca) – FC Copenhagen
- Edwin Quintero (Equador) – Independiente del Valle
- Christ Batola (França) – Troyes
- David Boly (França) – Paris Saint-Germain
- Adil Hamdani (França) – Lyon
- Believe Munongo (França) – Metz
- Andria Bartishvili (Geórgia) – Iberia 1999
- Kennet Eichhorn (Alemanha) – Bayer Leverkusen
- Cassiano Kiala (Alemanha) – Bayern Munich
- Louis Lemke (Alemanha) – Hamburg
- Orian Goren (Israel) – Barcelona
- Antonio Arena (Itália) – Roma
- Riccardo Cassano (Itália) – Como
- Destiny Elimoghale (Itália) – Juventus
- Jahmarie Nolan (Jamaica) – Toronto FC
- Maki Kitahara (Japão) – FC Tokyo
- Ismaël Kamissoko (Mali) – Etoiles du Mandé
- Alberto Santiago Cisneros (México) – Club León
- Abdellah Ouazane (Marrocos) – Ajax
- Mohamed Abdalla (Países Baixos) – Ajax
- Jerayno Schaken (Países Baixos) – Feyenoord
- Ebenezar Harcourt (Nigéria) – Sporting Lagos
- Elías Díaz (Paraguai) – Libertad Asunción
- Tiago Rodrigues (Portugal) – Benfica
- Mezian Mesloub Soares (Portugal) – Lens
- Caleb Simmons (Porto Rico) – RB New York
- Eduardo Corlat (Romênia) – Real Madrid
- Cheikh Dieng (Senegal) – Diambars
- Tian Nai Koren (Eslovênia) – Club Brugge
- Miha Matjasec (Eslovênia) – Liefering
- Jorge Domínguez (Espanha) – Atlético Madrid
- Christian Imga (Espanha) – Athletic Bilbao
- Jordi Pesquer (Espanha) – Barcelona
- Oliver Månsson (Suécia) – IFK Gothenburg
- Altin Azemi (Suíça) – Neuchâtel Xamax
- Mekhrubon Odilzoda (Tajiquistão) – Istiklol
- Slim Bouaskar (Tunísia) – Roma
- Ali Demirbilek (Turquia) – Fenerbahçe
- Ada Yuzgec (Turquia) – Galatasaray
- Adam Guram (Ucrânia) – Hajduk Split
- Adri Mehmeti (Estados Unidos) – RB New York
- Cavan Sullivan (Estados Unidos) – Philadelphia Union
- Gabriel da Silva (Uruguai) – Peñarol