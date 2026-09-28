A grave crise financeira vivida pelo Corinthians foi o tema central do Debate PLACAR desta segunda-feira, 28, reunindo os comentaristas Leandro Quesada, Fabio Sormani, e Gui Azevedo, sob apresentação de Alfinete. No centro da discussão estão os desafios para manter as contas em dia diante da incerteza sobre o futuro do patrocínio máster com a Esportes da Sorte.

Qual é o impacto real da saída do patrocinador master?

Durante a análise, os participantes discutiram os reflexos de um eventual rompimento do vínculo, que prevê repasses de R$ 150 milhões anuais até o final de 2029. Para entender como essa instabilidade afeta o planejamento do clube em comparação a outras equipes do futebol brasileiro, veja no vídeo acima.

Leandro Quesada detalhou que o Corinthians acumula três punições do tipo transfer ban que somam aproximadamente R$ 22 milhões, englobando valores devidos ao Philadelphia Union pela contratação de José Martínez, pendências com a Fazenda Nacional e débitos com o Midtjylland pela aquisição de Charles.

O contrato de Memphis Depay é viável para o clube?

O painel também avaliou a sustentabilidade de manter os altos custos de atletas como Memphis Depay quando quase toda a receita do patrocínio principal é direcionada para apenas um jogador do elenco.