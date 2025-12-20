Vini Jr., Marquinhos, Casemiro… A lista de jogadores campeões da Copinha e que hoje brilham em seus times vai longe. Todos esses craques fizeram parte de times que ergueram a taça do torneio de base mais importante do Brasil.
A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega a sua 56ª edição neste ano e acontece desde 1969. Nesta edição 128 times disputarão a taça. O torneio de futebol de júniores começa no dia 2 de janeiro e a final ocorre no dia 25 do mesmo mês, aniversário da cidade de São Paulo.
O Corinthians, atual campeão, é o maior vencedor da competição com 11 taças, seguido por Fluminense, Inter e São Paulo, todos com cinco taças.
Veja todos os campeões da Copinha
- 11 títulos – Corinthians (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
- 5 títulos – Fluminense (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
- 5 títulos – Internacional (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
- 5 títulos – São Paulo (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
- 4 títulos – Flamengo (1990, 2011, 2016 e 2018)
- 3 títulos – Atlético-MG (1975, 1976 e 1983)
- 3 títulos – Santos (1984, 2013 e 2014)
- 2 títulos – Nacional de São Paulo (1972 e 1988)
- 2 títulos – Palmeiras (2022 e 2023)
- 2 títulos – Ponte Preta (1981 e 1982)
- 2 títulos – Portuguesa (1991 e 2002)