Vini Jr., Marquinhos, Casemiro… A lista de jogadores campeões da Copinha e que hoje brilham em seus times vai longe. Todos esses craques fizeram parte de times que ergueram a taça do torneio de base mais importante do Brasil.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega a sua 56ª edição neste ano e acontece desde 1969. Nesta edição 128 times disputarão a taça. O torneio de futebol de júniores começa no dia 2 de janeiro e a final ocorre no dia 25 do mesmo mês, aniversário da cidade de São Paulo.

O Corinthians, atual campeão, é o maior vencedor da competição com 11 taças, seguido por Fluminense, Inter e São Paulo, todos com cinco taças.

Veja todos os campeões da Copinha