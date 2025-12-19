A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 começa no dia 2 de janeiro e será encerrada no dia 25, data em que se comemora o aniversário da capital paulista. A Copinha, competição sub-21, será disputada em 33 estádios, com 30 municípios escolhidos.
Entre os locais de disputa, seis contam com gramado sintético. Inclusive, o palco tradicional da final, o Mercado Livre Arena Pacaembu, entra na lista.
A conta ainda deve aumentar na edição de 2027. Isso, pois, o Estádio Conde Rodolfo Crespi, do Juventus da Mooca, receberá gramado sintético.
Confira os estádios e gramados da Copinha 2026
- Araraquara – Fonte Luminosa – natural
- Araçatuba – Adhemar de Barros – natural
- Assis – Tonicão – natural
- Bálsamo – Manoel Francisco Ferreira – natural
- Barueri – Arena Barueri – sintético
- Brodowski – Estádio Zé Turquim – natural
- Cravinhos – Bela Vista – natural
- Cosmópolis – Thelmo de Almeida – natural
- Embu das Artes – Hermínio Espósito – natural
- Franca – Lanchão – natural
- Guaratinguetá – Ninho da Garça – natural
- Guarulhos – Antônio Soaresde Oliveira – sintético
- Itaquaquecetuba – Ildeu Silvestre do Carmo – sintético
- Jaú – Jauzão – natural
- Mogi das Cruzes – Nogueirão – natural
- Osasco – José Liberatti – natural
- Paulínia – Luiz Perissinotto – natural
- Patrocínio Paulista – Galileu de Andrade Lopes – natural
- Presidente Prudente – Prudentão – natural
- Ribeirão Preto – Palma Travassos – natural
- Santa Fé do Sul – Evandro de Paula – natural
- Santana de Parnaíba – Prefeito Gabriel Marques – sintético