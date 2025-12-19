A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 começa no dia 2 de janeiro e será encerrada no dia 25, data em que se comemora o aniversário da capital paulista. A Copinha, competição sub-21, será disputada em 33 estádios, com 30 municípios escolhidos.

Entre os locais de disputa, seis contam com gramado sintético. Inclusive, o palco tradicional da final, o Mercado Livre Arena Pacaembu, entra na lista.

A conta ainda deve aumentar na edição de 2027. Isso, pois, o Estádio Conde Rodolfo Crespi, do Juventus da Mooca, receberá gramado sintético.

Confira os estádios e gramados da Copinha 2026