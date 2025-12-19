A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 começa no dia 2 de janeiro e será encerrada no dia 25, data em que se comemora o aniversário da capital paulista. A Copinha, competição sub-21, será disputada em 33 estádios, com 30 municípios escolhidos.

Torcedores do Juventus no estádio da Rua Javari – Divulgação / Juventus

Entre os locais de disputa, seis contam com gramado sintético. Inclusive, o palco tradicional da final, o Mercado Livre Arena Pacaembu, entra na lista.

A conta ainda deve aumentar na edição de 2027. Isso, pois, o Estádio Conde Rodolfo Crespi, do Juventus da Mooca, receberá gramado sintético.

Confira os estádios e gramados da Copinha 2026

  • Araraquara – Fonte Luminosa – natural
  • Araçatuba – Adhemar de Barros – natural
  • Assis – Tonicão – natural
  • Bálsamo – Manoel Francisco Ferreira – natural
  • Barueri – Arena Barueri – sintético
  • Brodowski – Estádio Zé Turquim – natural
  • Cravinhos – Bela Vista – natural
  • Cosmópolis – Thelmo de Almeida – natural
  • Embu das Artes – Hermínio Espósito – natural
  • Franca – Lanchão – natural
  • Guaratinguetá – Ninho da Garça – natural
  • Guarulhos – Antônio Soaresde Oliveira – sintético
  • Itaquaquecetuba – Ildeu Silvestre do Carmo – sintético
  • Jaú – Jauzão – natural
  • Mogi das Cruzes – Nogueirão – natural
  • Osasco – José Liberatti – natural
  • Paulínia – Luiz Perissinotto – natural
  • Patrocínio Paulista – Galileu de Andrade Lopes – natural
  • Presidente Prudente – Prudentão – natural
  • Ribeirão Preto – Palma Travassos – natural
  • Santa Fé do Sul – Evandro de Paula – natural
  • Santana de Parnaíba – Prefeito Gabriel Marques – sintético