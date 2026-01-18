Foram definidos neste domingo, 18, os primeiros classificados da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026: Grêmio e Cruzeiro venceram seus duelos pelas quartas de final e se enfrentarão na próxima fase da Copinha.
O Grêmio bateu o Ceará por 3 a 0, em Jaú, e enfrentará o Cruzeiro, que horas depois bateu o Guanabara City, também por 3 a 0, em São Carlos.
Mais duas partidas do outro lado da chave definirão os outros semifinalistas na próxima segunda-feira, 19: às 18h30, o Palmeiras encara o Ibrachina, na Arena Barueri; às 21h30, o atual campeão São Paulo mede forças com o Botafogo, em Sorocaba.
Como manda a tradição, a final da Copinha 2026 está marcada para 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, ainda sem estádio definido.
Resultados das quartas de final
Domingo, 18 de janeiro
Grêmio 3 x 0 Ceará
Guanabara City 0 x 3 Cruzeiro
Segunda, 19 de janeiro
Palmeiras x Ibrachina
São Paulo x Botafogo
Olho neles: os destaques da Copinha 2026
Confrontos da semifinal da Copinha 2026
Grêmio x Cruzeiro
Palmeiras ou Ibrachina x São Paulo ou Botafogo
Títulos da Copinha: os maiores campeões
- 11 títulos – Corinthians (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
- 5 títulos – Fluminense (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
- 5 títulos – Internacional (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
- 5 títulos – São Paulo (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
- 4 títulos – Flamengo (1990, 2011, 2016 e 2018)
- 3 títulos – Atlético-MG (1975, 1976 e 1983)
- 3 títulos – Santos (1984, 2013 e 2014)
- 2 títulos – Nacional de São Paulo (1972 e 1988)
- 2 títulos – (2022 e 2023)