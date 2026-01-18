Foram definidos neste domingo, 18, os primeiros classificados da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026: Grêmio e Cruzeiro venceram seus duelos pelas quartas de final e se enfrentarão na próxima fase da Copinha.

O Grêmio bateu o Ceará por 3 a 0, em Jaú, e enfrentará o Cruzeiro, que horas depois bateu o Guanabara City, também por 3 a 0, em São Carlos.

Mais duas partidas do outro lado da chave definirão os outros semifinalistas na próxima segunda-feira, 19: às 18h30, o Palmeiras encara o Ibrachina, na Arena Barueri; às 21h30, o atual campeão São Paulo mede forças com o Botafogo, em Sorocaba.

Como manda a tradição, a final da Copinha 2026 está marcada para 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, ainda sem estádio definido.

Resultados das quartas de final

Domingo, 18 de janeiro

Grêmio 3 x 0 Ceará

Guanabara City 0 x 3 Cruzeiro

Segunda, 19 de janeiro

Palmeiras x Ibrachina

São Paulo x Botafogo

Olho neles: os destaques da Copinha 2026

Confrontos da semifinal da Copinha 2026

Grêmio x Cruzeiro

Palmeiras ou Ibrachina x São Paulo ou Botafogo

Títulos da Copinha: os maiores campeões