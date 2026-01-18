A Copinha de 2026 chegou ao seu momento decisivo. Agora nas quartas de final, a competição já conta com seus principais destaques consolidados, brigando pelo título e consequentemente por chances nos profissionais.

A competição de base tem a final, marcada para dia 25 de janeiro, data de aniversário de 472 anos da cidade de São Paulo. O palco da decisão será o Mercado Livre Arena Pacaembu.

Sorriso – Palmeiras



Principal nome da Copinha 2026 até aqui. Camisa 7, participou de gol em todos os jogos do Palmeiras no torneio. Atua pelos lados, com presença constante na área e impacto direto no desempenho ofensivo da equipe. É citado como candidato informal a melhor jogador da competição.

Paulinho – São Paulo

Atacante campeão da Copinha 2025, quando marcou dois gols na final. Em 2026, voltou a ser decisivo e manteve o status de principal nome da geração são-paulina. Já recebe oportunidades no elenco profissional, sinalizando estágio avançado de transição.

Pablo Neri – Cruzeiro