Criciúma x São Paulo: onde assistir à semifinal da Copinha

Criciúma e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 21, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela semifinal da Copinha de 2025. A partida terá transmissão da Cazé TV, no YouTube, no Prime Video e na Samsung TV.

O Tigre alcançou a semi pela primeira vez em sua história ao superar a Ferroviária por 1 a 0. Até aqui, são seis vitórias e um empate, o que garante a condição protocolar de mandante em caso de uma decisão.

Para o confronto decisivo, a equipe terá uma mudança significativa. Destaque da campanha, o lateral-esquerdo Hiago deixou o elenco sub-21 para integrar o time principal.

Já o São Paulo chega embalado após eliminar o Cruzeiro nas quartas com uma vitória por 3 a 1. Sob o comando de Allan Barcelos, o time tenta o quinto troféu da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Porém, para isso, o técnico deve precisar promover mudanças na escalação. Na última segunda-feira, 20, destaques da Copinha, como o atacante Ryan Francisco, artilheiro com oito gols, foi utilizado no time profissional, no Campeonato Paulista.

Quem vencer de Criciúma e São Paulo aguarda na final o classificado de Corinthians e Grêmio. A decisão acontece no próximo sábado, 25, aniversário da capital paulista.

