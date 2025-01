São Paulo x Corinthians: 6 marcas que podem ser batidas na final da Copinha

São Paulo e Corinthians fazem a final da Copinha, neste sábado, 25, às 10h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. A decisão, que comemora o aniversário de 471 anos da capital paulista, coloca frente a frente dois rivais.

O Majestoso na Copa São Paulo de Futebol Júnior pode culminar no quinto título do Tricolor. Enquanto isso, o Timão, atual vencedor do torneio, pode ser campeão pela 12ª vez.

Majestoso na final da Copinha de 2004 teve polêmica com Tardelli

Assim, na 55ª edição da Copinha, cinco marcas podem ser alcançadas. Confira o levantamento feito pelo site Bolavip Brasil: