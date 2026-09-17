O treinador Cuca concedeu entrevista coletiva, na última quarta-feira, 16, após a eliminação do Santos diante do Atlético-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em uma das perguntas realizadas, o técnico foi questionado sobre o fato do Santos ter sofrido o quarto gol quando colocou cinco atletas para defender a área.

A irritação de Cuca, contudo, surgiu quando o repórter relembrou a final da Libertadores de 2020, quando o treinador também comandava o Santos. Na decisão, o clube alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, com gol marcado em uma jogada aérea no final da partida. Após o questionamento, o técnico chamou o repórter de oportunista.

“Acho que a primeira pergunta sua é oportunista, mas eu respeito. O futebol é assim. Se não toma o gol, essa pergunta não existia. A gente estava muito bem posicionado, então foi um erro de posicionamento, cinco jogadores para três. Aí não teria o questionamento do porquê o terceiro zagueiro ou não”, iniciou Cuca.

“Se você falou que iriam vir bolas aéreas, eles têm os dois de área com o Scarpa para cruzar, com o Cuello para cruzar. Eu tenho que defender essa bola aérea, mas infelizmente não deu. Eu faria tudo de novo. As mesmas coisas que eu fiz”, finaliza.