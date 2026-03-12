A derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil-EQU na última terça-feira, 10, no estádio Nilton Santos, pelo decisivo duelo da terceira fase da pré-Libertadores, acabou com o sonho do Botafogo de alcançar a fase de grupos da competição. Apesar da eliminação precoce, o Glorioso se junta a Atlético Mineiro, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco na Sul-Americana.

O sorteio da fase de grupos do torneio acontece no dia 19 de março, às 20h (de Brasília), no Paraguai.

Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e São Paulo fazem parte do pote 1, enquanto Red Bull Bragantino e Vasco estão no 2, e o Botafogo aparece no 4. Na fase de grupos, que acontece do dia 8 de abril a 27 de maio, clubes do mesmo país não podem se enfrentar.

O último clube classificado será definido ainda nesta quinta-feira, 12. Independiente Medellín, da Colômbia, e Juventud, do Uruguai, se enfrentam no jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores, às 21h30 (de Brasília), após empate por 1 a 1 no Uruguai. Quem perder, disputará a Sul-Americana.

Os potes do sorteio da fase de grupos da Sula

Pote 1

River Plate – Argentina

Atlético-MG – Brasil

São Paulo – Brasil

Racing – Argentina

Grêmio – Brasil

Olimpia – Paraguai

Santos – Brasil

América de Cali – Colômbia

Pote 2

San Lorenzo – Argentina

RB Bragantino – Brasil

Palestino – Chile

Millonarios – Colômbia

Caracas – Venezuela

Vasco – Brasil

Cienciano – Peru

Tigre – Argentina

Pote 3

Audax Italiano – Chile

Blooming – Bolívia

Academia Puerto Cabello – Venezuela

Boston River – Uruguai

Montevideo City Torque – Uruguai

Deportivo Cuenca – Equador

Independiente Petrolero – Bolívia

Macará – Equador

Pote 4

Alianza Atlético – Peru

Barracas Central – Argentina

Deportivo Riestra – Argentina

Recoleta – Paraguai

Botafogo – Brasil

Carabobo – Venezuela

O’Higgins – Chile

Perdedor de Independiente Medellín x Juventud

O calendário da competição

Sorteio da fase de grupos: 19 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio 3 de junho 22 e 29 de julho 12 e 19 de agosto 9 e 16 de setembro 14 e 21 de outubro 21 de novembro