A derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil-EQU na última terça-feira, 10, no estádio Nilton Santos, pelo decisivo duelo da terceira fase da pré-Libertadores, acabou com o sonho do Botafogo de alcançar a fase de grupos da competição. Apesar da eliminação precoce, o Glorioso se junta a Atlético Mineiro, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco na Sul-Americana.
O sorteio da fase de grupos do torneio acontece no dia 19 de março, às 20h (de Brasília), no Paraguai.
Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e São Paulo fazem parte do pote 1, enquanto Red Bull Bragantino e Vasco estão no 2, e o Botafogo aparece no 4. Na fase de grupos, que acontece do dia 8 de abril a 27 de maio, clubes do mesmo país não podem se enfrentar.
O último clube classificado será definido ainda nesta quinta-feira, 12. Independiente Medellín, da Colômbia, e Juventud, do Uruguai, se enfrentam no jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores, às 21h30 (de Brasília), após empate por 1 a 1 no Uruguai. Quem perder, disputará a Sul-Americana.
Os potes do sorteio da fase de grupos da Sula
Pote 1
River Plate – Argentina
Atlético-MG – Brasil
São Paulo – Brasil
Racing – Argentina
Grêmio – Brasil
Olimpia – Paraguai
Santos – Brasil
América de Cali – Colômbia
Pote 2
San Lorenzo – Argentina
RB Bragantino – Brasil
Palestino – Chile
Millonarios – Colômbia
Caracas – Venezuela
Vasco – Brasil
Cienciano – Peru
Tigre – Argentina
Pote 3
Audax Italiano – Chile
Blooming – Bolívia
Academia Puerto Cabello – Venezuela
Boston River – Uruguai
Montevideo City Torque – Uruguai
Deportivo Cuenca – Equador
Independiente Petrolero – Bolívia
Macará – Equador
Pote 4
Alianza Atlético – Peru
Barracas Central – Argentina
Deportivo Riestra – Argentina
Recoleta – Paraguai
Botafogo – Brasil
Carabobo – Venezuela
O’Higgins – Chile
Perdedor de Independiente Medellín x Juventud
O calendário da competição
Sorteio da fase de grupos: 19 de março
Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio 3 de junho 22 e 29 de julho 12 e 19 de agosto 9 e 16 de setembro 14 e 21 de outubro 21 de novembro