O Botafogo foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, na terceira fase da Copa Libertadores. Assim, a queda do Glorioso antes da fase de grupos se soma à do Bahia, na segunda fase, e aumenta a sina de times brasileiros na fase prévia da competição.

Com isso, já são 10 eliminações em pré-Libertadores. Além disso, são 9 anos consecutivos de equipes caindo nas preliminares, sendo este o primeiro ano em que dois representantes caem.

Esta foi a primeira vez que o Botafogo acabou eliminado na Pré-Libertadores. O Glorioso se junta a outros oito times brasileiros que também caíram na mesma altura da competição pelo menos uma vez.

O Corinthians é o único time que foi eliminado na Pré-Libertadores mais de uma fez. O Timão, inclusive, foi o primeiro brasileiro a passar pela experiência negativa, em 2011, contra o Tolima. A equipe voltou a amargar uma eliminação também em 2020, contra o Guaraní, e em 2025, contra o Barcelona de Guayaquil, algoz também do time cariocaz

Além de Botafogo, Bahia e Corinthians, os outros times brasileiros que já foram eliminados na Pré-Libertadores são: Chapecoense, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Bahia

Times brasileiros eliminados na Pré-Libertadores

2011: Corinthians (Tolima)

2012: nenhum

2013: nenhum

2014: nenhum

2015: nenhum

2016: nenhum

2017: nenhum

2018: Chapecoense (Nacional-URU)

2019: São Paulo (Talleres)

2020: Corinthians (Guaraní-PAR)

2021: Grêmio (Independiente del Valle)

2022: Fluminense (Olimpia)

2023: Fortaleza (Cerro Porteño)

2024: Bragantino (Botafogo)

2025: Corinthians (Barcelona-EQU)

2026: Bahia (O’Higgins) e Botafogo (Barcelona-EQU)