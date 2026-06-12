Nem tanto como gostaria, mas o Canadá fez história na tarde desta sexta-feira, 12. Jogando no BMO Field, em Toronto, na primeira partida de uma Copa do Mundo masculina em solo canadense, a seleção da casa empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina.

Após sair atrás no placar contra a maré do jogo, os anfitriões pressionaram, pararam em milagres da defesa adversária, mas encontraram o alívio nos pés do artilheiro Cyle Larin, garantindo o primeiro ponto do país na história dos Mundiais.

As duas equipes aguardam agora o confronto entre Catar e Suíça, que se enfrentam neste sábado para fechar a primeira rodada do Grupo B. Na próxima rodada, os canadenses encaram o Catar, enquanto a Bósnia medirá forças contra os suíços.

Pressão inicial e o castigo na bola parada

Empurrado por um estádio lotado, o time canadense começou a partida ditando o ritmo. Com toques rápidos e muita intensidade, os donos da casa encurralaram os bósnios no campo de defesa. Aos 17 minutos, Jonathan David teve a primeira grande chance, mas parou em defesa firme de Vasilj.

No entanto, o futebol costuma punir quem não converte seu domínio. Aos 21 minutos, em sua primeira grande investida, a Bósnia foi letal: Basic cobrou escanteio fechado, Kolasinac desviou na primeira trave e Jovo Lukic, quase em cima da linha, empurrou para as redes, abrindo o placar e silenciando momentaneamente Toronto.

Milagres, trave e a resistência bósnia

O segundo tempo se transformou em um verdadeiro teste para os corações canadenses. A Bósnia recuou suas linhas, apostando nos contra-ataques, enquanto o Canadá se lançava desesperadamente à frente. Aos 8 minutos da etapa final, o grito de gol entalou na garganta: Laryea saiu na cara do goleiro, bateu por baixo e viu Kolasinac operar um milagre, salvando em cima da linha e jogando a bola no travessão. Logo na sequência, foi a vez do goleiro canadense Crépeau brilhar, salvando um chute à queima-roupa de Demirovic que poderia ter liquidado a fatura. A pressão era asfixiante, e aos 22 minutos, Katic repetiu o feito de Kolasinac, tirando de cabeça, em cima da linha, uma finalização de Oluwaseyi.

A estrela de Larin e o ponto histórico

Quando a ansiedade já tomava conta das arquibancadas, o técnico canadense mexeu na equipe e chamou Cyle Larin, o segundo maior artilheiro da história da seleção. A estrela brilhou rápido. Aos 34 minutos, apenas três minutos após entrar em campo, Larin recebeu passe açucarado de Promise David dentro da área, dominou girando e bateu de perna direita no canto esquerdo de Vasilj. O gol fez o BMO Field explodir em festa, coroando a insistência dos anfitriões.