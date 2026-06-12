O Canadá não conseguiu superar a seleção da Bósnia e Herzegovina nesta sexta-feira, 12, na estreia da Copa do Mundo de 2026. No Estádio BMO Field, em Toronto, a equipe anfitriã empatou em 1 a 1 com os adversários europeus. Lukíc abriu o placar para os Bósnios e Cyle Larin deixou tudo igual no marcador.

Com o resultado, os canadenses continuam figurando entre os países com mais partidas consecutivas em Mundiais sem conseguir uma vitória sequer. Por outro lado, conquistaram seu primeiro ponto na história do torneio e conseguiram se livrar do recorde negativo de seleção com mais jogos disputados em Copas do Mudo a perder todos (6 partidas), que partilhava com Honduras.

Confira a lista completa, apurada pelo jornalista Rodolfo Rodrigues:

Mais jogos disputados na Copa do Mundo e nenhuma vitória:

9 – Honduras (3 empates e 6 derrotas)

7 – Egito (2 empates e 5 derrotas)

7 – Canadá (1 empate e 6 derrotas)

6 – Nova Zelândia (3 empates e 3 derrotas)

6 – Bolívia (1 empate e 5 derrotas)

6- El Salvador (6 derrotas)