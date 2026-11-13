O Santos pode retomar seu interesse por Leandro Paredes, campeão do mundo pela Argentina em 2022 e capitão do Boca Juniors. É o que revelou o jornalista Fábio Sormani nesta sexta-feira, 13, durante o programa Debate Placar.

Uma eventual contratação do meio-campista de 32 anos estaria condicionada à classificação do Peixe para a próxima Libertadores. “Se o Santos se classificar, e se essa gestão continuar, vai tentar contratar o Paredes, do Boca Juniors”, revelou Sormani.

A proximidade de Paredes com Neymar seria o principal trunfo da negociação. “Eles são muito parceiros, jogaram juntos no PSG e se gostam bastante. O Santos precisa de um jogador assim. O Arthur não tem a mesma pegada e experiência, poderiam jogar juntos, a temporada é longa. O Boca já está na Libertadores e o contrato dele vai até o fim do ano que vem. O pai do Neymar pegaria dinheiro para contratar o Paredes”, complementou Sormani.

O Santos é o atual 9º colocado do Brasileirão, com 47 pontos. O clube já havia demonstrado interesse em contratar Paredes no início de 2025, também a pedido de Neymar, mas as conversas não avançaram devido à resistência da Roma (clube do argentino na época) e ao desejo do atleta de seguir no clube do coração.