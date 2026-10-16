O Flamengo sobreviveu à pressão do Estudiantes e arrancou um empate por 0 a 0 na noite desta quinta-feira, 15, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina.

No duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores de 2026, o time rubro-negro teve mais posse de bola, mas não acertou o alvo nenhuma vez durante os 90 minutos. A igualdade só foi possível graças à grande atuação do goleiro Rossi, que evitou a derrota fora de casa e deixou o confronto totalmente aberto para a partida de volta.

Pressão argentina e paredão rubro-negro

O cenário da primeira etapa foi ditado pela posse de bola inofensiva do Flamengo contra a verticalidade do Estudiantes. Com 55% de controle da bola no jogo, a equipe comandada por Leonardo Jardim trocava passes, mas esbarrava na forte marcação argentina e não encontrava espaços para penetrar na área. Do outro lado, os donos da casa, empurrados pela torcida sob o frio de 13 graus, foram muito mais incisivos. Logo aos três minutos, Rodriguez arriscou de fora da área e exigiu a primeira intervenção de Rossi em dois tempos.

A melhor chance da etapa inicial, no entanto, veio aos 33 minutos: após Léo Ortiz afastar errado para dentro da área, Palacios finalizou e viu o goleiro rubro-negro salvar com a perna, no reflexo. O clima esquentou nos minutos finais, com o jogo ficando mais pegado, o que rendeu cartões amarelos para Alexis Castro e Lucas Piovi pelo lado do Estudiantes.

Ataque inoperante e tensão até o fim

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. O Flamengo continuou sem conseguir finalizar na direção do gol defendido por Muslera — que terminou a partida sem precisar fazer uma única defesa. O Estudiantes, por sua vez, seguiu assustando e empilhando finalizações. Aos 16 minutos, Mancuso carregou pela direita e chutou rasteiro, com a bola ganhando efeito e saindo com muito perigo. Mais tarde, aos 35, Nunez escorou de primeira um lançamento no meio da área e a bola explodiu em Alexsandro, salvando o time carioca.

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Na reta final, o técnico Alexander Medina promoveu as entradas de Joaquín Correa, Edwuin Cetre e Miguel Monsalve para tentar o gol da vitória. O Flamengo, que acumulou cartões amarelos com Lucas Paquetá, Jorge Carrascal e Guillermo Varela, se fechou para garantir o zero no placar. Os argentinos terminaram a partida com 21 finalizações totais, contra apenas cinco dos brasileiros, e obrigaram Rossi a fazer seis defesas ao longo do confronto.

Com o empate sem gols, a disputa por uma vaga na grande final da Libertadores segue indefinida. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 22, no Maracanã. Antes da decisão continental, o Flamengo entra em campo no domingo, 18, para enfrentar o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro Série A.